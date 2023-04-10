Lahitten çıkan küplerden biri kayıp

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da başlatılan bir bina inşaatının temel kazısı sırasında bir lahit bulundu. İnşaat temeline gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazıyla lahdi gün yüzüne çıkardı. Yapılan incelemelerde MS 1 ve 2'nci yüzyıla ait lahdin Roma döneminden kaldığı belirlendi. Olayın ardından inşaat alanına giden arsa sahibi Süleyman Karataş şu iddialarda bulundu:Gittiğimde lahdin kapağı açılmıştı. Firmanın temsilcisi H.A., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp firma sahibi H.Ü.'nün Irak'a gittiğini söyledi. Firma görevlilerinin kazıya lahdin bulunduğu gün değil 2 gün öncesinde başladığını öğrendim.Firma orada define kazısı yaptı. H.A.'ya 'Kazı için belediyeye başvurdunuz mu?' diye sorunca afallayıp 'Yok' cevabını verdi. Kepçe operatörünün babası da oradaymış ama biz gittiğimizde yoktu, 2 gün sonra geldi. Kazı esnasında 3 küp çıktığı belirtildi. Ama bu doğru değil, 4 küp vardı. Şikâyetimiz üzerine savcılık harekete geçti" diye konuştu.