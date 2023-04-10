Haberler Yaşam Haberleri Lahitten çıkan küplerden biri kayıp
Giriş Tarihi: 11.4.2023

Lahitten çıkan küplerden biri kayıp

Afyonkarahisar’da temel kazılırken MS 1-2. yüzyıla ait lahit bulundu. Lahitten 3 küp çıktığı açıklansa da arsa sahibi 4 tane olduğunu iddia etti. Kayıp küp için soruşturma başlatıldı

Lahitten çıkan küplerden biri kayıp
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da başlatılan bir bina inşaatının temel kazısı sırasında bir lahit bulundu. İnşaat temeline gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazıyla lahdi gün yüzüne çıkardı. Yapılan incelemelerde MS 1 ve 2'nci yüzyıla ait lahdin Roma döneminden kaldığı belirlendi. Olayın ardından inşaat alanına giden arsa sahibi Süleyman Karataş şu iddialarda bulundu:




Gittiğimde lahdin kapağı açılmıştı. Firmanın temsilcisi H.A., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp firma sahibi H.Ü.'nün Irak'a gittiğini söyledi. Firma görevlilerinin kazıya lahdin bulunduğu gün değil 2 gün öncesinde başladığını öğrendim.
Firma orada define kazısı yaptı. H.A.'ya 'Kazı için belediyeye başvurdunuz mu?' diye sorunca afallayıp 'Yok' cevabını verdi. Kepçe operatörünün babası da oradaymış ama biz gittiğimizde yoktu, 2 gün sonra geldi. Kazı esnasında 3 küp çıktığı belirtildi. Ama bu doğru değil, 4 küp vardı. Şikâyetimiz üzerine savcılık harekete geçti" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar
İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti
Enver Aysever'den Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın tepkisi: CHP'liler kendisini jiletleyecek
Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin gururu olan SİHA'ları hedef aldı: Hepsi hikaye
28. Dönem CHP Milletvekili adayları isim listesi belli oldu! 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTE YAYINDA
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ 1. VE 2. BÖLGE ADAYLARI LİSTESİ 2023 || 14 Mayıs 28. dönem Ak Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?
CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
18 yaşındaki AK Partili en genç aday Nisa Alptekin: Gençlere sürprizlerimiz olacak
Bakan Kurum tarih verdi: İlk deprem konutları bayrama yetişiyor
TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan: Dünyada oyun değiştiren bir ülke olacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Lahitten çıkan küplerden biri kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA