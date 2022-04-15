Lakabı King Scorpion! Ellerindeki akrep ve taç dövmesinden yakalandı

Adreste yapılan aramalarda; 159,5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu haplar, iki hassas terazi, ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve sekiz mermi ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda; M.Y.'nin cezaevinden "Pandemi" izni ile çıktığı ve "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Yapmak" suçundan ötürü arandığı tespit edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.