Lakabı “Topal Muhtar”dı... Suçüstü yakaladılar

İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'nde "Topal Muhtar" lakabıyla bilinen yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. H.N. isimli şüpheli, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 700 lira ve 60 dolar nakit para ile "Gırgır" olarak tabir edilen el süpürgesinin içerisine gizlenmiş halde 233 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.