Antalya'nın Kemer ilçesinde 1,5 yıl önce kıyıda bulunan 'Lara' isimli caretta caretta'nın Muğla'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlandı. Hareketleri izlenen kaplumbağanın üzerine uydu cihazı da takıldı. Turistler ise o anları ilgiyle izledi. İsminin verildiği Lara Plajı'ndan denize bırakılan 30 yaşındaki caretta caretta, Akdeniz'deki rotası boyunca kulaç attı.

Bir süre Türkiye kıyılarından ayrılmayan Lara, Kıbrıs'a ulaştı. Konuyla ilgili DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Bir İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) olan Lara'yı, Lara Barut Collection'in desteğiyle 20 Temmuz 2022'den bu yana takip ediyoruz.

Kurtarılma ve tedavi hikayesi de bir o kadar dikkat çeken Lara, Kıbrıs'a ulaştı ve ilerleyen haftalarda onun hakkında daha fazla şey öğreneceğimiz için heyecanlıyız!"