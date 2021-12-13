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Giriş Tarihi: 13.12.2021 17:26 Son Güncelleme: 13.12.2021 17:34

Lastiği patlayan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı!

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Lastiği patlayan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı!

Denizli’de aracının lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen araca çarptı. Kaza sonucunda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Araplar rampasında meydana geldi. araç sürücüsü aracının lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen panelvan araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kazayı çevredeki vatandaşlar 112 acil ihbar hattına bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Lastiği patlayan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı!
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