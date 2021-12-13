Lastiği patlayan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı!

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Araplar rampasında meydana geldi. araç sürücüsü aracının lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen panelvan araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kazayı çevredeki vatandaşlar 112 acil ihbar hattına bildirdi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.