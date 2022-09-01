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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Lastiği patlayan TIR dehşet saçtı

Lastiği patlayan TIR dehşet saçtı
İZMIR'İN Menemen ilçesinde Kuzey Ege Otoyolu'nda O.A. idaresindeki TIR, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. TIR bu esnada, Fahrettin Altay (47) idaresindeki TIR'a ve H.Y. idaresindeki otomobile çarptı. Altay kazada ölürken, 5 kişi de yaralandı. Selçuk ilçesindeyse Neslihan Evirgen'in kullandığı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu'nda B.Y. idaresindeki çekiciyle çarpıştı. Araçta sıkışan Evirgen hayatını kaybederken, 3 çocuğu yaralandı. Denizli Çameli'de Osman Soy otomobiliyle eşeğe çarptı. Sürücünün babası Hüseyin Soy öldü. Malatya'nın Darende, Sinop'un Boyabat ilçeleri ile Şanlıurfa, Bayburt, Adana ve Kütahya'da meydana gelen kazalarda 6 kişi can verdi.

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Lastiği patlayan TIR dehşet saçtı
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