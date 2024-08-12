Lastiği patlayan tır devrildi 2 kişi yaralandı

İstanbul'da saat 10.00 sıralarında Çatalca gişeleri mevkiinde Edirne istikametinde kaza meydana geldi. TIR lastiğinin patlaması sonucu sürücü A.K., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan TIR, otoyolda orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü A.K. ile yanında bulunan T.O. yaralandı. Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 2 kişi tedavi altına alındı. Polis ekipleri otoyolda yan yatan TIR 'ın çevresinde yeni bir kaza daha yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle İstanbul ve Edirne istikametinde trafik uzun süre aksadı. Kontrollü olarak sağlanan trafik nedeniyle her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu.

Devrilen TIR vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan bariyerler de temizlendi. TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.