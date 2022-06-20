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Giriş Tarihi: 20.6.2022 17:28 Son Güncelleme: 20.6.2022 17:53

Lastiği patlayan tıra başka bir tır çarptı sürücü sıkışıp öldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Lastiği patlayan tıra başka bir tır çarptı sürücü sıkışıp öldü

Beykoz'da emniyet şeridine park eden Tora aynı istikametteki başka bir tır arkadan çarptı. Kazada Tırın içerisinde sıkışan sürücü Ferhat An hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Paşamandıra mevkii Edirne istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tırın sürücüsü Ümit Erdoğan lastiğin patlaması üzerinde emniyet şeridine geçerek durdu. Erdoğan, yol yardım ekibini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen yol yardım ekibinin çalışma yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen tırın sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde bekleyen Tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü An direksiyon kısmında sıkışırken, dorsedeki meyve suyu yapımında kullanılan asit yere döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalımayla tırın kupa kısmında sıkışan Ferhat An'ı çıkardı. Sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ferhan An'ın hayatını kaybettiğini belirledi. An'ın cansız bedeni ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ve Jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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Lastiği patlayan tıra başka bir tır çarptı sürücü sıkışıp öldü
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