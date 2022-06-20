Lastiği patlayan tıra başka bir tır çarptı sürücü sıkışıp öldü

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Paşamandıra mevkii Edirne istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tırın sürücüsü Ümit Erdoğan lastiğin patlaması üzerinde emniyet şeridine geçerek durdu. Erdoğan, yol yardım ekibini arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelen yol yardım ekibinin çalışma yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen tırın sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde bekleyen Tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü An direksiyon kısmında sıkışırken, dorsedeki meyve suyu yapımında kullanılan asit yere döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalımayla tırın kupa kısmında sıkışan Ferhat An'ı çıkardı. Sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ferhan An'ın hayatını kaybettiğini belirledi. An'ın cansız bedeni ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ve Jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.