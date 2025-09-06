Lastik bottaki 20’si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20'si çocuk 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Marmaris açıklarında 4 Eylül 2025 tarihinde saat 07.35'te, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-904) görevlendirildi. Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen ile beraberinde 20 çocuk kurtarıldı. 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.