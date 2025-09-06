Haberler Yaşam Haberleri Lastik bottaki 20’si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 7.9.2025

Lastik bottaki 20’si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Lastik bottaki 20’si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20'si çocuk 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Marmaris açıklarında 4 Eylül 2025 tarihinde saat 07.35'te, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-904) görevlendirildi. Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen ile beraberinde 20 çocuk kurtarıldı. 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Lastik bottaki 20’si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz