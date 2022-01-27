Lastik fabrikasında feci ölüm

Başiskele İlçesinde faaliyet gösteren lastik fabrikasında öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, Bant Sarma Makinesinde çalışan Mehmet Nezir Demir (32), bir anda makinada sıkışarak hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemler sonrası, adli işlemler için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Başiskele İlçesi Vezirçiftliği Mahallesi Papatya Sokak üzerinde oturan Demir'in cenazesinin, tamamlanan işlemleri sonrası memleketi Mardin Mazıdağı İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.