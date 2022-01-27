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Giriş Tarihi: 27.1.2022 14:23 Son Güncelleme: 27.1.2022 14:43

Lastik fabrikasında feci ölüm

ABBAS ÇAKAR
Lastik fabrikasında feci ölüm

Kocaeli Başiskele'de bir fabrikada, öğle saatlerinde meydana gelen iş kazası sonucu, henüz 32 yaşındaki işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Başiskele İlçesinde faaliyet gösteren lastik fabrikasında öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, Bant Sarma Makinesinde çalışan Mehmet Nezir Demir (32), bir anda makinada sıkışarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemler sonrası, adli işlemler için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Başiskele İlçesi Vezirçiftliği Mahallesi Papatya Sokak üzerinde oturan Demir'in cenazesinin, tamamlanan işlemleri sonrası memleketi Mardin Mazıdağı İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Lastik fabrikasında feci ölüm
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