Lastikçi dünür olayında ölü sayısı yükseldi

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Can İ.'ye 2 ay önce kaçarak evlendi. 2 ay evli olan çift arasında ara ara tartışmalar çıktı. Çıkan tartışmaların kısa sürede büyümesiyle Fatma İ. durumu aile büyüklerine bildirdi. Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Fatma İ.'nin babası Abdullah Koran, amcası Ferman Koran ve kardeşi Murat K. ilçe sanayi sitesinde lastikçi dükkânı bulunan dünürü Gürcan İ.'nin yanına konuşmak için gitti.
OĞLUNA TOKAT ATAN DÜNÜRÜNÜ, GELİNİN AMCASINI VE KARDEŞİNİ VURDU
Konuşma esnasında dükkana gelen damat Can İ.'ye kadının babası Abdullah K. tarafından tokat atıldı. Oğluna tokat atıldığını gören lastikçi dünür Gürcan İ., yanında bulundurduğu silahı çıkartarak sağa sola denk gele ateş açmıştı. Silahtan çıkan mermiler Abdullah Koran, Ferman Koran ve Murat K. 'ya isabet etmesi sonucu Abdullah Koran sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kadının amcası Ferman koran kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 gün hayatta kalabildi.
Lastikçi dünür olayında Fatma İ.'nin babası olay yerinde, amcası ise hastanede hayatını kaybetti.