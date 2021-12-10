Lastikçi dünür olayında ölü sayısı yükseldi

OĞLUNA TOKAT ATAN DÜNÜRÜNÜ, GELİNİN AMCASINI VE KARDEŞİNİ VURDU

Konuşma esnasında dükkana gelen damat Can İ.'ye kadının babası Abdullah K. tarafından tokat atıldı. Oğluna tokat atıldığını gören lastikçi dünür Gürcan İ., yanında bulundurduğu silahı çıkartarak sağa sola denk gele ateş açmıştı. Silahtan çıkan mermiler Abdullah Koran, Ferman Koran ve Murat K. 'ya isabet etmesi sonucu Abdullah Koran sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kadının amcası Ferman koran kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 gün hayatta kalabildi.