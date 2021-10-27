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Giriş Tarihi: 27.10.2021 19:12

Lastikçi ustası SABAH’a konuştu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Lastikçi ustası SABAH’a konuştu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde lastik ustasının çırağına hortumla dövüldüğü anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medya büyük tepki çeken görüntülerde üzerine dün gece polis tarafından gözaltına alınan M.D. emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye çıkartıldı.

Adliyede ifade veren zanlı adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan M.D. SABAH'a konuştu. Çırağının iki yıldır kendisiyle çalıştığını belirten M.D. "Ben kendisine günlük 50 lira veriyordum. Evladım gibi severdim. Zaman içinde arkadaş çevresine uyunca iş yerinden kaçmaya başladı eve de gitmiyor. Ailesi bana teslim etti. Son olarak 15 gün önce bu olay oldu. Annesi beni aradı. Kendisine elbise alacağını söyledi. Ben de alacağından fazla 350 lira verdim eve gönderdim. O akşam eve gitmemiş, arkadaşları ile buyuşmuş, parayı da eve annesine vermemiş. Onun için ben kendisine kızdım. Korkutmak için hortumla vurdum. Çok akıllı ve çalışkan bir çocuktu. Son zamanlarda bozuldu. Ben kendisini evladım gibi severdim. Ailesi de bana sürekli sahip çakmam için beni ararlardı" diye konuştu

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Lastikçi ustası SABAH’a konuştu
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