Haberler Yaşam Haberleri Latif Demirci kimdir, neden vefat etti, kaç yaşında vefat etti? Ünlü karikatürist Latif Demirci hayatı ve biyografisi!
Giriş Tarihi: 6.6.2022 12:05

Latif Demirci kimdir, neden vefat etti, kaç yaşında vefat etti? Ünlü karikatürist Latif Demirci hayatı ve biyografisi!

Latif Demirci kimdir, neden vefat etti, kaç yaşında vefat etti? Ünlü karikatürist Latif Demirci hayatı ve biyografisi!

Sabah gelen haberler birlikte Gırgır ve Fırt gibi dergilerde karikatüristlik yapan, karikatür sanatının Türkiye’de önde gelenlerinden Latif Demirci hayatını kaybetti. Henüz genç olan Latif Demirci, gelen haberle birlikte tüm hayranlarını üzdü. Uzun süre Hürriyet gazetesinde karikatürleri yayınlanan Latif Demirci kimdir, nereli, neden vefat etti gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. Peki, Latif Demirci kimdir, neden vefat etti? İşte detaylar…

Latif Demirci hayatını kaybetti. Ünlü karikatürist Latif Demirci'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Birçok dergide çizen karikatürist, genç yaşında hayatını kaybetti. Vatandaşlar da Latif Demirci neden öldü, kimdir sorularını yöneltiyor. Peki, Latif Demirci kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar…

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

31 Ocak 1961 doğumlu olan Latif Demirci, Türk karikatüristtir. 12 13 yaşından beri karikatür çizmekteydi. Ortaöğretimi 1979 yılıdna tamamladı. Aynı yıl MSGSÜ Seramik bölümüne girdi ama bölümü tamamlamadı.

LATİF DEMİRCİ HAYATI

1989 yılında Hıbır dergisini kurdu. 90'lı yıllarda yurtiçi ve yurt dışı sergiler açtı, çizgi filmlerde çalıştı, kitap kapakları ve poster yaptı. 1997'den itibaren Hürriyet'te çalışıyordu.

Kariyerinin başlangıcında Gırgır ve Fırt dergilerinde çalışmıştır. 80'li yıllarda Fırt'ta Tarzan ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu Muhlis Bey tiplerinin çizeri olarak ünlenmiştir. Kurucularından olduğu Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Press bey, Evli ve cepli onun çizdiği karakterlerdir. Ayrıca Kelaynaklar'ın yaratıcısı Uğur Aktaş'ın ustasıdır.

LATİF DEMİRCİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Geçen sene kalp ameliyatı geçiren Latif Demirci, dün sabah evinde düştü. Özel hastaneye kaldırılan Demirci, tedavi altına alınsa da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Latif Demirci kimdir, neden vefat etti, kaç yaşında vefat etti? Ünlü karikatürist Latif Demirci hayatı ve biyografisi!
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