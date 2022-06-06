Latif Demirci kimdir, neden vefat etti, kaç yaşında vefat etti? Ünlü karikatürist Latif Demirci hayatı ve biyografisi!

LATİF DEMİRCİ HAYATI

1989 yılında Hıbır dergisini kurdu. 90'lı yıllarda yurtiçi ve yurt dışı sergiler açtı, çizgi filmlerde çalıştı, kitap kapakları ve poster yaptı. 1997'den itibaren Hürriyet'te çalışıyordu.

Kariyerinin başlangıcında Gırgır ve Fırt dergilerinde çalışmıştır. 80'li yıllarda Fırt'ta Tarzan ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu Muhlis Bey tiplerinin çizeri olarak ünlenmiştir. Kurucularından olduğu Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Press bey, Evli ve cepli onun çizdiği karakterlerdir. Ayrıca Kelaynaklar'ın yaratıcısı Uğur Aktaş'ın ustasıdır.