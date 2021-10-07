Lavin TDK Sözlükte Ne Demek? Lavin İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Lavin ismi hem telaffuzunun güzel olması hem de modern bir isim olması nedeni ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimler arasındadır. Lavin isminin kökeni İsveççe olarak bilinir ve bu ismin anlamı "çığ, heyelan" olarak karşımıza çıkar.

LAVİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız bebekleri için hem özgün hem az kullanılan hem de telaffuzu güzel isim arayan anne ve babaların karşısına çıkan isimlerden biri Lavin ismidir. Bu isim özellikle güzel söyleniyor olması nedeni ile dikkat çeken isimle arasında yer alır. Bu isim hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin anlamıdır. Lavin isminin 4 anlamı bulunur. Birinci anlam "her şeyin üzerinde olan, ay gibi", ikinci anlam "çığ heyelan", üçüncü anlam "temiz, saf, berrak olan" ve dördüncü anlam da "güzel kokulu kişi" olarak karşımıza çıkar.

LAVİN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Lavin ismi kız çocukları için modern bir isim olarak karşımıza çıkar. Bu ismi bebelerine koymak isteyen aileler ise bu isim hakkında bazı hususları merak ederler. Bu hususlar arasında güzel anlamı bulunan Lavin isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alıp almaması bulunur. Lavin ismi Kur'an-ı Kerim'de bulunan bir isim değildir. Fakat Lavin isminin bebeklere konulmasında dinen bir sakınca yoktur.

LAVİN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hem ülkemizde nadir olarak kullanılıyor olması nedeni ile hem de güzel telaffuz ediliyor olması nedeni ile karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi Lavin ismidir. Bu ismin kökeni de bu isim ile ilgili merak edilenler arasında yer alır. Lavin isminin kökeni karşımıza İsveççe olarak çıkar.

LAVİN NE DEMEK?

Lavin ismi hakkında merak edilenlerden biri de Lavin kelimesinin ne demek olduğudur. Lavin kelimesinin sözlük anlamı "çığ, heyelan" olarak karşımıza çıkar.