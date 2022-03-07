Lazere gitti yanıkla çıktı

Doktorların mesleki yeterliliği olmayan çalışanlarına işlem yaptırması ve onları kontrol etmemesi nedeniyle kusurlu, ten rengi ve cilt hassasiyeti gözetilmeden işleme maruz kalıp yanan kadının ise kusursuz olduğunu rapor etti. 2020 Eylül ayında gerçekleşen olayın sorumluları, 'sorumluluğumuz yok' savunması yapsa da savcılık 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlattı.

Olay 2020 yılının Eylül ayında İstanbul Üsküdar'da özel bir poliklinikte gerçekleşti. Lazer epilasyon işlemi yaptırdığı esnada canı yanmaya başlayan Zuhal D.'nin(30) durumu Ezgi D. adlı çalışana söyleyip işleme devam etmemesini istedi. Karşılığında ise "düşük derece lazer kullanıyorum" yanıtını aldı ve iddiaya göre ısrarla işleme devam edildi. İşlem sonrası vücudunun özellikle karın ve kol bölgesinde morluk ve yaralarla birlikte bedeni su toplayan, acı içinde kalan talihsiz kadın "hatalı işlem yapıldı" diyerek hem işlemi uygulayan çalışandan hem de poliklinik sahibi doktorlardan şikayetçi oldu.

"KREMİ SÜRMEDİ ONDAN OLDU"

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında lazer epilasyon işlemini uygulayan Ezgi D. doktor yardımcısı asistanı olduğunu ve yaz sonu olduğu için Zuhal D.'nin esmerleştiğini söyledi. Bu nedenle de işlemi gerçekleştiremeyeceklerini öne süren Ezgi D., "Kendisine doktorumuz Özlem A. tarafından da gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra sözleşme imzalatıldı. İşlemi de ben değil doktor yaptı. Reaksiyon olup olmayacağını denemek için karın bölgesine krem sürdüm. İşlem yapıldı" dedi. Zuhal D.'nin kendilerine hassasiyet yaşadığını söylediğini de anlatan Ezgi D. evde kullanması için de krem verildiğini ancak hastanın sürmemesi nedeniyle vücudunun tepki verdiğini ileri sürdü.

İKRARLA KARIŞIK SUÇLAMA

Poliklinik sahibi doktor Özlem A. ise bir diğer meslektaşı Burhan T. ile birlikte çalıştıklarını ve lazer işlemini kendisinin yaptığını kaydetti. Vücudunda kabarıklar olması üzerine yanık kremi sürdüğünü ve evde kullanması için de bir karışım verdiğini belirten doktor, "Bizden kaynaklı bir mağduriyeti yoktur. Göbeğinde kızarıklık olunca diğer bölgelerine yapmadık" diyerek bir anlamda ikrarda bulundu. Polikliniğin ortağı doktor Burhan T. ise suçlamaları kabul etmedi.

GÜZELLİK UZMANI KUSURLARI ORTAYA KOYDU

Savunmaların ardından tekrar ifadesi alınan şikayetçi Zuhal D., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı yaralanmaya dair raporu dosyaya sundu. Kendisine işlemin doktor tarafından değil asistanınca yapıldığını ve verdikleri kremi kullandığını ifade etti. Savcılık tarafların ifade işleminin ardından dosyayı güzellik uzmanı bir bilirkişiye gönderdi. Uzman, epilasyonda kullanılacak dozun ciltteki tepkimeye göre yapılmasına vurgu yaparak vücuttaki yanmanın yüksek dalga enerji verilmesi nedeniyle oluştuğunu kaydetti. Poliklinik sahibi doktorların mesleki yeterliliği olmayan çalışanlarına işlem yaptırması ve onları kontrol etmemesi nedeniyle asli, işlemi uygulayan Ezgi D.'nin tali kusurlu olduğunu vurgulayan bilirkişi, ten rengi ve cilt hassasiyeti gözetilmeden işleme maruz kalıp yanan Zuhal D.'nin kusursuz olduğunu rapor etti.

ADLİ TIP KARARI SAVCILIĞA BIRAKTI

Bu raporla birlikte dosya Adli Tıp Kurumu'na da gitti. Adli Tıp talihsiz kadının vücudunda 1 lira büyüklüğünde çok sayıda yara olduğunu, 1. Dereceden yanıkların bulunduğunu belirtti. Ancak uygulama tekniğinin uygun olup olunmadığının ve uzman kişilerce yapılıp yapılmadığının bilinmediği kaydedilerek, müdahalelerin hukuka uygun olup olmadığı noktasında savcılığın değerlendirme yapması gerektiğini vurguladı. Dosyanın savcılık tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.