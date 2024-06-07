Led ekran kazasında 13 kişinin ifadesi alındı

İstanbul Şişli'de bir okulun İBB'nin Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan mezuniyet töreninde LED ekranın sahnede bulunanların üzerine devrilmesi sonucu 6 kişinin yaralanmasına ilişkin 13 kişinin ifadesi alındı. Olay, önceki akşam meydana geldi. Eler Eğitim Vakfı Okulları'nın (ELEV) yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninin bitiminin ardından öğrenciler, öğretmenleriyle sahnede fotoğraf çektirmek isterken sahnedeki dev LED ekran orada bulunanların üzerine devrildi. Kazada 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı. Kazanın ardından savcılık, 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü olay sonrası okul idarecileri 3 LED teknisyeni ve 10 kongre teknisyeninin şüpheli olarak ifadelerini aldı. Ayrıca 4 okul görevlisinin de tanık olarak ifadesine başvurulacağı öğrenildi.