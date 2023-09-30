Lee Jong-Suk Tv Dizileri - En Beğenilen Lee Jong Suk Dizileri Ve Filmleri Listesi

Kore denilince akla ilk olarak dizi ve filmleri gelmektedir. Konuları olduğu kadar oyuncuları ile de dikkat çektiği için ülkemizde Kore oyuncuları oldukça sevilmektedir. Bu oyunculardan bir tanesi olduğu için Lee Jong-suk TV dizileri izlemek ve takip etmek isteyen kişiler hayli fazladır. Bu yüzden de Lee Jong-suk dizileri ve filmleri için hazırladığımız listeye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Lee Jong-suk TV Dizileri

Türkiye'de oldukça popüler bir oyuncu olan Lee Jong-suk TV dizileri:

Prosecutor Princess

Yüksek IQ ve olaylara odaklanma yeteneği ile avukatlık sınavını kolaylıkla geçen bir kadının zaman içerisinde zeki bir savcıya dönüşmesini konu alıyor.

Secret Garden

Dublör olarak geçimini sağlayan fakir ve köylü bir kız ile hem zengin hem soylu olan bir erkeğin nefretten aşka dönüşen hikayesi anlatılmaktadır.

High Kick: Revenge Of The Short Legged

İflas ettiği gerekçesiyle ailesi ile beraber eşinin kardeşinin yanına taşınmak zorunda kalan Ahn Nae-Sang'ın etrafında dönen olayları anlatmaktadır.

When I Was The Prettiest

Mühendislik okuyan akıllı bir kolej öğrencisinin yaşadığı olaylar ile olgunlaşıp gerçek aşkı öğrenmesi anlatılmaktadır.

Potato Star

Bir bilgisayar programcısının, Kore'nin Mark Zuckerberg olma hayalleri anlatılmaktadır.

School 2013

Ünlü bir enstitüde Kore Dili öğretmeni olan bir kadının, Gangnam'ın en kötü lisesine, lisenin akademik puanını yükseltmek için gönderildiği zaman gelişen olaylar anlatılmaktadır.

I Hear Your Voice

Ciddi, tutkulu ve maço bir devlet avukatı ve aynı zamanda eski bir polis olan Cha Kwan ile düşünceleri okuma yeteneğine sahip 19 yaşındaki bir gencin iş birliği yapmasını konu alıyor.

Doctor Stranger

Yıllar önce babası ile beraber kaçırılan Park Hoon, bir yolunu bulup Güney Kore'ye dönmüş ve büyük bir hastanede doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Tek amacı ise geri de bıraktığı sevgilisini yanına alabilmek için para biriktirmektir.

Pinocchio

Bir grup gencin yerel bir gazetede muhabirlik yapmaya başlaması ile gerçeğin peşinden koşarken yaşadıkları aşkları, başarısızlıkları ve kendilerini geliştirmeleri konu almaktadır.

Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo

Bir kadının atletizm koleji kampüsünde halter hayali peşinde koşarken arkadaşının ağabeyine aşık olmasıyla gelişen olayları anlatmaktadır.

Gogh, The Starry Night

İş hayatında ve kariyerindeki başarıyı aşk hayatında da yakalamak isteyen bir kadının hikayesini anlatmaktadır.

First Seven Kisses

Bir kızın ilk öpücüğünü almak adına 7 tane yakışıklı erkek arasından seçim yapmak zorunda kalmasını anlatmaktadır.

W: Two Worlds

Bu dizide, "W" isimli bir webtoonda ana karakter olan Kang Chul ile gerçek dünyada bir cerrah olan Oh Yeon-joo arasında filizlenen bir aşk hikayesi anlatılmaktadır

Jade Lover

1930'lu yıllarda hizmetçiden prensese dönüşen bir kadın ile karanlık ve aydınlık dünya arasında gidip gelen bir CEO'nun nefret ile başlayan aşkını anlatıyor.

While You Were Sleeping

Bir kadının rüyasında gelecekte yaşanacak kötü olayları görmesini ve bu kötü olayların bir savcı tarafından engellenmesi için verdiği mücadeleyi konu almaktadır.

Lee Jong-suk Filmleri

Lee Jong-suk dizileri olduğu kadar filmleri ile de adından oldukça sık söz ettirmektedir. İşte Lee Jong-suk filmleri listesi:

R2B: Return To Base

İki rakip uçak pilotunun rekabet serüveni ve yaşadıkları aksiyon dolu maceralar konu edilmektedir.

As One

1991 yılındaki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Kore'nin, Kuzey ve Güney Kore olarak bölünmesinden sonra ilk kez spor için takım halinde yarışan ve şampiyon olan Kuzey-Güney Kore masa tenisi takımının gerçek şampiyonluk hikayesini anlatmaktadır.

No Breathing

Yüzme yarışmasında tanışıp rakip olan iki arkadaşın yıllar sonra aynı yüzme takımına girmek için verdikleri mücadele ile dostluklarının sınanması anlatılmaktadır.

The Face Reader

İnsanların yüzlerini okuyabilme yeteneğine sahip bir adamın cinayet davasında katili bulmaya yardım etmesi ile gelişen olayları anlatmaktadır.

Hot Young Bloods

Bir grup lise öğrencisinin aşklarını, dostlukların ve yaşadıkları zorlu mücadele anlatılmaktadır.

VIP

Yetenekli bir müfettiş ile seri cinayet zanlısı olan bir kişinin arasında geçen kovalamacayı ve aksiyon dolu olayları anlatmaktadır.