Letonya Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Letonya Türkiye basketbol maçı canlı izle!

ERGİN ATAMAN: OLDUKÇA ZORLU BİR MAÇ

12 Dev Adam başantrenörü Ergin Ataman Letonya ve Sırbistan maçları öncesinde konuştu:

"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve 6 hazırlık maçı yaptık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Yarından itibaren de resmi maçlara odaklanacağız. Dünya Kupası Elemeleri'nde 2. grup maçları başlıyor. Perşembe akşamı, yeni grupta lider olan Letonya ile karşılaşacağız. Oldukça zorlu bir maç. Letonya'da 3 NBA oyuncusu oynuyor. Bunun dışında da çok önemli ve tecrübeli oyunculara sahipler. Çok zor bir deplasman maçı olacak.

Bunun ardından Pazar akşamı da burada Sırbistan ile karşılaşacağız. Salı günü de Avrupa Şampiyonası için Gürcistan'a hareket edeceğiz. İyi olduğumuz yönler var, eksiklerimiz de var. Savunma konusunda istediğimiz yerde değiliz. Skorer oyuncularımızı maç içinde daha çok devreye sokup yüksek sayılar atabiliyoruz.

Larkin'in de devreye girmesiyle iddialı bir şekilde resmi maç bölümüne başlıyoruz. Her maçın büyük önem taşıdığı bir dönem başlıyor. Bizim için önemli olan şu, Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyoruz. Avrupa otoriteleri, güç sırasında bizi 6. sırada gösteriyor. Bunlar kağıt üzerindeki rakamlar. Biz daha da yukarı çıkmak istiyoruz ve son topa kadar savaşan bir takım oluşturmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında salonumuzu doldurmayı başardık, inşallah Türkiye'ye mutluluklar yaşatırız"