Levent Amca sonsuz maviliğe yüzdü

Dünyanın pekçok ülkesindeki yüzücülere ilham veren, yaptığı eserleriyle de genç mimarlara ışık tutan Levent Aksüt'ün hayat yolculuğu 1930 yılında İstanbul Kadıköy'de başladı. İlköğretimini, "Her şeyi orada öğrendim" dediği Fındıklı İsmet İnönü İlkokulu'nda okudu. Öğretmeni Bediha Tansel'in eşi Turan Tansel kendisine keman çalmayı öğretti. Ortaokulda bir gösteride keman çaldı. Kendisine büyük sanatçı İlham Gencer de eşlik etti. 1947'de kendi anlatımıyla Ekrem Akömer adlı subay onu İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'ne götürdü. İşte o tarih kendi hayatındaki dönüm noktası oldu. Burada yüzmeyi ve atletli jimnastiği öğrendi. Kulübe 17 yaşında girişinden bahsettiği bir röportajında, "Eğer beni oraya kaydetmeselerdi ben yüzmeyi ve sporu öğrenemeyecektim" diyordu. Öyle ki 1976-1980 ve 2000-2002 yıllarında iki kez İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanlığı görevinde de bulundu. Binlerce çocuğun yüzmeyi öğrenmesine ve dolayısıyla sporla tanışmasına vesile oldu.

68 KİŞİYLE BAŞLADILAR, KÜRESEL BİR YARIŞ OLDU

Levent Aksüt, 1970'lerde başkanlık yaptığı dönemde bir grup arkadaşıyla Rumelihisarı-Kandilli arasındaki 650 metrelik Boğaz hattında yüzüyordu. 1989'da Türkiye Olimpiyat Komitesi Boğaz'da yüzme yarışı düzenlemeye başladı. İlk yarışta Levent Aksüt ile birlikte toplam 68 yüzücü vardı. Bu organizasyon, ileriki yıllarda Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması ismiyle dünyanın dört bir yanından yüzücülerin katıldığı saygın bir yarışa dönüştü. Yarışmanın bu yıl 35'incisi düzenlendi. Levent Aksüt, Bugüne yaşamı boyunca yalnızca iki yarışa katılamadı. Birinde ABD dönüşünde uçağı rötar yaptı, diğerinde ayağında rahatsızlık yaşadığı için yüzemedi. Aksüt bu yarışlara ilk katıldığında 58 yaşındaydı. 70'li yaşlarında 2 kez kendi kategorisinde 1'inci oldu. 6 kez 2'nci, 5 kez de 3üncü oldu. Tam 31 kez Boğaz'ı karşıdan karşıya geçme başarısı gösterdi. Her yıl katıldığı için yaşı ileride olmasına rağmen kendisine büyük bir saygı gösterilerek 1 numaralı şapka verildi.

"YÜZERKEN ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Boğaz'a ve yüzmeye olan tutkusunun peşinden bir an olsun geride kalmayan Levent Aksüt, yarışlara duyduğu sevgiyi anlatırken "Son ana kadar martıları, yalıları, kaleleri, köprüyü görerek zevkini çıkararak yüzüyorum." diyordu. Yüzerken ne hissediyorsunuz sorusuna yanıtı ise "Özgürlük..." yanıtını verdi.

82 YAŞINDA MEİS'TEN KAŞ'A YÜZDÜ

Yüzücülerin 'Levent Amca'sı olan Levent Aksüt, 82 yaşında Meis Adası'ndan Kaş'a yüzdü. Kendisini o kadar kaptırdı ki yarış parkurunun iki katı mesafeyi yüzdüğü için kendisine 2 madalya takdim edildi. İlerleyen yaşına rağmen herkese örnek olan bir yaşam enerjisiyle dikkat çeken Levent Aksüt, Türkiye'nin birçok yerindeki yüzme yarışlarının da onur konuğu oldu. 2018'de İstanbul Boğazı'ndaki yarışlarda bir yüzücü, "Çok heyecanlıyım. Levent Aksüt'ü izleyip girmeyi istedim" sözleriyle ona hayranlığını ifade ediyordu. Aksüt, Bartın Amasra'da 2018'de 89 yaşındayken Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu'na yarışmanın en yaşlı sporcusu olarak katıldı. Yine 2018'de Gaziantep'teki Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'nde Türkiye'nin en yaşlı yüzücüsü sıfatıyla 'şeref konuğu' olarak ağırlandı.

YETENEKLİ MİMAR GEÇMİŞİ

Levent Aksüt, mimar kimliğiyle de çok başarılı bir hayatı geride bıraktı. 1953'te İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun olan Levent Aksüt, sınıf arkadaşı Yaşar Marulyalı ile birlikte 1955'te UMO Mimarlık'ı; 1979'da USKON Uzay Sistem Konstrüksiyonları Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurarak Türkiye'ye ilk defa çelik prefabrike uzay kafes sistemini getirdi. 1962-1969 arasında TMMOB Mimarlar Odası'nın İstanbul ve Ankara şubelerinde çeşitli görevler üstlendi.1998'de Türk Serbest Mimarlar Derneği İstanbul Şubesi'ni kurdu ve başkanlığını üstlendi. 2000'de Marulyalı ile birlikte Çelik Yapı Proje, İmalat, Montaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu. 2002'de bir grup meslektaşıyla kurduğu İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin geçici başkanlığını yaptı. 2023'te meslek hayatının 70. yılını kutladı. Mimarlar Odası'nın 30., 40. ve 50. yıl Onur Belgesi'ni aldı. Antalya'daki Cam Piramit, Bakü'deki Azerbaycan Merkez Bankası binası, Dumlupınar Zafer Anıtı ve KKTC'nin ikonik anıtlarından Kıbrıs Barış ve Özgürlük Anıtı mimar Levent Aksüt'ün otel, üniversite, yemekhane, havalimanı, avm, cami, hipermarket projelerinden yalnızca birkaçı oldu.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen mimari proje yarışmalarında birçok ödüle layık görüldü. Türkiye'de çelik konstrüksiyon kullanımının öncüsü olan UMO Mimarlık, USKON A.Ş. ve Çelik Yapı A.Ş.'yi kurarak inşaat süreçlerinde yenilikçi bir dönem başlattı. Ülkeye yeni giren teknolojilerin (Cam giydirme cepheler, strüktürel cam cepheler, tam otomatik otopark sistemleri) uygulanmasında öncü oldu. 2018'de Yapısal Çelik Derneği Onur Ödülü ile İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin Mimarlığa Katkı Ödülü'nü aldı.

"HAYATA OLUMLU BİR BAKIŞI VARDI"

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan Levent Aksüt, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 9 Temmuz akşamı hayatını kaybetti. Naaşı, önceki gün kılınan Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı olan oğlu Caner Aksüt, "O kadar çok kişi aradı ki, çoğunu tanımıyorum. 'Ya biz sizin babanız sayesinde spora başladık. Babanız sayesinde sigarayı bıraktık' diyenler oldu. Babamın hayata olumlu bir bakışı vardı, iyi bir mimardı. insanlara nasihat ederdi." diye konuştu.

"MEKANI DENİZ GİBİ CENNET OLSUN"

Levent Aksüt'ün vefatının ardından mimarlık camiası büyük üzüntü yaşadı. Dünyanın pek çok yerinden yüzücüler de taziye mesajlarıyla saygısını ve üzüntüsünü paylaştı. İşte o mesajlardan bazıları:

* Cem İşmen: Sevgili Levent Aksüt ağabey; hem baba yarısı hem kardeş, hem üstat, hem de önder olarak sevgi ve başarının tarihi simgesiydi. Yaşattığı ve hissettirdiği güzellikler hepimizin yüreklerimizi yaşamlarımız boyunca sıcak tutacak.

* Biltekin Karakaş: Yüzme yarışlarında birkaç kez karşılaşma şansımız oldu. Gülüşü ile aklımda kalacak.

* Ahmet Nakkas: Levent amcamız spor adına topluma yaşantısıyla örnek olmuş bir insandı.

* Bora Erdoğan: Uzaktan tanımış olsam da yakınımı kaybetmiş gibi üzüldüm. Örnek ve ilham veren çok değerli bir büyüğümüzdü.

* Elmira Saide Görgülü: O yol göstericiydi. Azim, istek, sevgi, saygı sembolüydü.

* Çilem Çelik: Her zaman güleç yüzüyle hatırlayacağım ve o yaşta da hayattan zevk alacağını bize gösteren Levent beye-ağabeyimize rahmet diliyorum. Mekanı deniz gibi cennet olsun

* Sedat Haşhaş: Harika insan örnek kişiliği ile hayatımda iz bırakan bir ağabeyim, mekanı cennet olsun.

* Aziz Yiğit Gökalp: Gerçek bir ilham kaynağıydı. Sayısız kere boğazı kendi stiliyle sakin sakin yüzerek geçebilmesine hep hayran olmuştum.

* Gosalyn: Onunla tanışma şerefine nail olduğum için şanslıyım. Enerjisine, azmine, tutkusuna hayran olduğum biriydi.

* Cüneyt Göksoy: Çok acı bir kayıp. Tüm tavır ve davranışlarıyla örnek bir kişilikti. Bu dünyadan bir beyefendi geçti.

* Özcan Ertem: Sonsuz maviliğe yüzmüş. Mekanı cennet olsun.

* Adam Walker: Bu harika adamla tanıştım ve onunla uzun bir süre yarıştım. Ona madalyasını takdim ederken ve kucaklaşırken çok güzel bir fotoğrafım var.

Çok sevimli bir insan güzel anılarım var. Nurlar içinde yat arkadaşım