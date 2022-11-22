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Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:29 Son Güncelleme: 22.11.2022 12:45

Levent Göktaş'a ev hapsi

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı Levent Göktaş, tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi için yaptığı başvuru mahkeme tarafından kabul edildi. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Göktaş, mahkemeye bir de kira kontratı sundu.

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Levent Göktaş’a ev hapsi

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı nedeniyle hakkında tutuklama kararı verildikten sonra firar ederek Bulgaristan'a yasadışı yollarla geçen Mustafa Levent Göktaş hakkında Bulgaristan'da uygulanan tutukluluk hali sağlık nedenleriyle ev hapsine çevrildi.

Bulgar polisinin rutin kontrolleri sırasında yakalanarak tutuklanan Göktaş, geçtiğimiz hafta görülen Türkiye'ye iade duruşmasında kalp krizi geçirmişti. Göktaş hakkında adli tıp uzmanlarının tutuklunun kalp ve damar rahatsızlığı çektiğini ve tutuklu kalmasında sakınca olduğu yönündeki raporu üzerine Haskovo (Hasköy) Bölge Mahkemesi, hakkındaki kararı ev hapsi ile değiştirdi.

Dün (21 Kasım) 2022/562 esas numarasıyla Haskovo Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen duruşmada Göktaş, kendisi için kiralanan bir evin kontratını da mahkemeye sundu. Hakkında ülke dışına çıkış yasağı konulan Göktaş'ın pasaportuna da el kondu. Karara itiraz edilmesi halinde itiraz 29 Kasım 2022 tarihinde Plovdiv (Filibe) İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.

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Levent Göktaş'a ev hapsi
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