Levent Vadisi Seyir Terası Nerede? Levent Vadisi Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?

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Levent Vadisi Seyir Terası Konum

Levent Vadisi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yer almaktadır. Bu ilçeyi önemli kılan, tam 65 milyon yıllık bir geçmişe sahip olmasıdır. Levent Vadisi'nde dolaşırken de Neolitik Çağ'dan kalma kalıntılara denk gelmeniz mümkündür. Vadideki kaya oluşumları, çukurlar, bitki örtüsü, uçurum kısımlar ve buna benzer yapıların 65 milyon yıl öncesinden kaldığını bilmek sizleri heyecanlandıracaktır. Turistik amaçlı bu vadiyi ziyaret edenlerin sayısı oldukça fazladır.

Levent Vadisi Seyir Terası'na Nasıl Gidilir?

Levent Vadisi'nin uzunluğu yaklaşık 28 km'dir. Doğal olarak vadinin her alanını gezmeniz mümkün olmayabilir. Gezi esnasında fizyolojik açıdan son derece değerli olan kaya oluşumlarını ve mağaraları görme imkânı bulacaksınız.

Levent Vadisi, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunur. Özel aracı ile bu vadiye gelecek olanlar, bu karayolu üzerindeki yönlendirmeleri takip edebilirler. Yol üzerindeki Levent Köyü tabelası sizi vadiye ulaştıracaktır. Levent Köyü yoluna döndükten sonra yaklaşık 10 dakikada vadiye ulaşabilirsiniz. Vadiye ulaştığınızda direkt olarak seyir terasını da göreceksiniz. Bu teras üzerinden vadinin muhteşem doğasını seyredebilirsiniz.