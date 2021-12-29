Levrekte risk yok

Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği ve aynı zamanda Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Vural, ülke gündeminde geniş yer bulan 'Levreklerde ölümcül hastalık tespit edildi' başlığı altında yapılan haberlerle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Muğla'da 93 off-shore balık çiftliğinde, ağ kafeslerde yılda 90 bin ton balığı yetiştiriliyor. Deniz kültür balıkçılığında Muğla, Türkiye'de üretilen balığın yüzde 65'ini karşılıyor.



YETİŞTİRİCİLİK BALIKLARI GÜVENLE TÜKETİLEBİLİR



Ahmet Tolga Vural, balık çiftliklerinde yetişen balıkların, doğal balık stokları için tehdit unsuru olduğu gibi anlaşılmasının korku duyulmasına sebep olduğunu belirtti. Vural, sözlerini şöyle sürdürdü, "Muğla bölgesinde kültür balıkçılığı önemli bir yere sahip. Levrek balığı ile ilgili yapılan haber yanlış anlaşılmalara neden oldu. Hastalığa yol açan bakteri, ilk defa bulunmuş olduğu gibi bir algı oluştu. Yalancı pasteurellosis bakterisi olarak bilinen aeromonas veronii bakterisinin tespiti yıllar önce yapılmış ve birçok uluslararası dergide defalarca yayınlanmıştır. Aeromonas veronii bakterisi gram negatif bir bakteri olup antibiogram sonuçlarına göre birçok antibiyotik ile tedavisi mümkün olan bir bakteridir. Bu bakteri gerek yetiştiricilik gerekse doğa balıklarının da bağırsak florasında bulunmakta olup, bakteri için uygun ortam (bağışıklık sisteminin zayıfladığı zamanlar, mevsim geçişleri gibi) oluştuğu zaman hastalık ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalık balıklarda tüm Akdeniz bölgesinde ve farklı kıtalarda görülmektedir. Bakteri yeni çıkmış ve olağan dışıymış gibi anlatılmış ve kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Balıklarda yaşanan diğer hastalıklarda olduğu gibi bu hastalık içinde aşı çalışmaları yapılmış olup, şu an ruhsat aşaması tamamlanmak üzeredir. Levrek balıklarının halk sağlığı açısından tüketiminde herhangi bir risk bulunmuyor. Yetiştiricilik balıkları güvenle tüketilebilir" dedi.