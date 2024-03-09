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Giriş Tarihi: 9.3.2024 12:03

Levye ile ATM soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan banka ATM'lerini levye ile kırıp para yatırma ünitelerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 12 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince  yakalandı. 41 ATM'den para çaldığı tespit edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Levye ile ATM soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da ATM'lerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelilerin bazı hırsızlıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, yüzlerini motosiklet kaskı ile gizleyen şüphelilerin ATM'de işlem yapıyormuş gibi davranarak para yatırma ünitesinin kapağını parçaladığı ardından alabildikleri kadar parayı alarak kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, önceki gün Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 41 ATM'den aynı yöntemi kullanarak hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 10 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Levye ile ATM soyan hırsızlar yakalandı
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