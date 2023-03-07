Leylek Jonas İstanbul’da

ALMANYA'DA doğan ve 2013 yılından beri bilim insanları tarafından GPS ile göç rotası takip edilen "Jonas" isimli leylek, İsrail'den gelerek mola verdiği İstanbul'da kuş gözlemcileri tarafından görüntülendi. Leylek Jonas, 23 Şubat'ta Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. 5 günlük yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaşan Jonas, Şile İSTAÇ Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde mola verdi. Tesislerde çalışmalar yapan kuş gözlemcileri, karşılaştıkları Leylek Jonas'ın fotoğrafını çekti. Kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, leylek Jonas'ın İstanbul'da beslendikten sonra yoluna devam ettiğini, ardından da olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç gün daha kentte kaldığını aktardı. AA