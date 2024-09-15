LGBT dayatmasına karşı aileler yürüyor

Toplumun en önemli yapı taşı olan aileyi korumak ve LGBT konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla kurulan Büyük Aile Platformu, bugün Fatih Saraçhane'de "Dursun bu hayâsızca akın" sloganıyla Büyük Aile Buluşması mitingi gerçekleştirecek. Mitinge çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verirken ünlü futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından mitinge katılma çağrısı yaptı.Toplumun en önemli yapı taşı olan aileyi korumak ve LGBT konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla kurulan Büyük Aile Platformu, bugün saat 14.00'te Fatih Saraçhane'de "Dursun bu hayâsızca akın" sloganıyla Büyük Aile Buluşması mitingini gerçekleştirecek. Aile kurumunu, toplumun en temel ve en önemli yapı taşı olarak gören Büyük Aile Platformu'nun bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği mitingde, insanlar LGBT konusunda bilgilendirilecek ve LGBT'yi yaygınlaştırarak kimliksiz, kişiliksiz ve cinsiyetsiz bir toplum inşa etmek isteyenlere 'dur' denilecek.Mitinge çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verirken ünlü futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından mitinde katılma çağrısı yaptı. Mesut Özil paylaşımında, "Çocuklarımız için, ailemiz için, geleceğimiz için Büyük Aile Buluşması'na davetlisiniz" dedi.