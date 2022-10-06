CHP’li belediyede LGBT rezaletine AK Parti dur dedi

"CİNSİYETSİZLİĞİ CESARET OLARAK NİTELENDİREN BU POLİTİK HAMLENİN FARKINDAYIZ"

Özer yazılı açıklamasına şöyle devam etti: "Evlilik kurumunu, toplumu köleleştirmek olarak gören, ev hanımlığını tahkir eden ve cinsiyetsizliği cesaret olarak nitelendiren bu politik hamlenin farkındayız."

LGBT MADDESİ REDDEDİLDİ: "AİLE KURUMUNA KARŞI SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Özer LGBT maddesinin AK Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildiğini belirterek, "Esenyurtlu hemşehrilerimiz için örfümüzü, adaletimizi ve geleneklerimizi korumaya devam edecek; aile kurumuna karşı saldırılara izin vermeyeceğiz. Bu yönetmelik gündem maddesi AK Parti meclis üyelerimizin oy çokluğuyla reddedilmiştir" ifadelerini kullandı.