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Giriş Tarihi: 16.8.2023 17:12 Son Güncelleme: 16.8.2023 17:59

LGBT’ye destek vermişti. Şarkıcı Gökçe'nin ikinci konseri de iptal edilmiş!

LGBT’ye destek verdiğine dair sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan sanatçı Gökçe’nin Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki konserinin iptal edilmesi ardından Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde planlanan konserinin de iptal edildiği öğrenildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
LGBT’ye destek vermişti. Şarkıcı Gökçe’nin ikinci konseri de iptal edilmiş!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 9-13 Ağustos tarihleri arasında Termal Turizm Festivali'nde 11 Ağustos'ta sahne alması planlanan ünlü sanatçı Gökçe'nin konser öncesinde LGBT'ye destek verdiğini gösteren sosyal medya paylaşımları ortaya çıkınca konseri iptal edilmişti. Konserin iptal edildiğini Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklamıştı.

İKİNCİ KONSERİ DE İPTAL EDİLMİŞ!

Şarkıcı Gökçe'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki konserinin iptal edilmesinin ardından 31. Geleneksel Hayrabolu Ayçiçeği Festivali için 12 Ağustos'ta sahne alacağı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki konserinin de iptal edildiği öğrenildi. Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, LGBTİ+'ye destek verdiği gerekçesiyle Gökçe'nin konserinin iptal edildiğini duyurmuştu. Gökçe'nin yerine Bora Duran ve Merve Özbey sahne aldı. İlçe belediye başkanı Dr. Osman İnan, sosyal medyadan Bora Duran ile Merve Özbey konserlerinin görsellerini de paylaştı.

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LGBT’ye destek vermişti. Şarkıcı Gökçe'nin ikinci konseri de iptal edilmiş!
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