LGS 2. nakil başvurusu ne zaman, e-Okul ekranı üzerinden nasıl yapılır, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte LGS 2025 nakil takvimi

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI YARIN SON BULUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre, LGS ikinci nakil başvuru dönemi 8 Ağustos'ta başlamıştı. Bu süreç, ilk nakil sonuçlarından sonra yerleşemeyen ya da tercih ettiği okula geçiş yapmak isteyen öğrenciler için son fırsat olarak öne çıkıyor. 2. nakil yerleştirmeleri kapsamında öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi farklı okul türlerinde kalan boş kontenjanlara başvuruda bulunabiliyor.

2. nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos'ta sona erecek.

