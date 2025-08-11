LGS 2. nakil başvurusu ne zaman, e-Okul ekranı üzerinden nasıl yapılır, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte LGS 2025 nakil takvimi

2025 LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte liselerde merkezi yerleştirme süreci tamamlanacak. İlk nakil tercih sonuçlarının açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar netleşmişti. Bu doğrultuda 2. nakil tercihlerini yapan öğrenciler ise şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2. nakil tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyor. Peki, 2025 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI YARIN SON BULUYOR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre, LGS ikinci nakil başvuru dönemi 8 Ağustos'ta başlamıştı. Bu süreç, ilk nakil sonuçlarından sonra yerleşemeyen ya da tercih ettiği okula geçiş yapmak isteyen öğrenciler için son fırsat olarak öne çıkıyor. 2. nakil yerleştirmeleri kapsamında öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi farklı okul türlerinde kalan boş kontenjanlara başvuruda bulunabiliyor.
2. nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos'ta sona erecek.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İlk nakil dönemi 8 Ağustos'ta sona erdi. Buna bağlı olarak, yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS 2. nakil tercih sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek.
YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURULAR ALINACAK
İkinci nakil sürecinin tamamlanmasının ardından, 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, henüz herhangi bir okula yerleşememiş öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları, meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ya da MEB'in resmi platformları üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile kolayca öğrenebilecek.
