LGS 2. Tercih var mı, ek tercihler ne zaman başlıyor? MEB LGS lise ek tercih takvimi!

LGS tercih maratonu geçtiğimiz haftalarda sona ermiş ve LGS lise tercih sonuçları için geri sayım başlamıştı. Yüz binlerce lise adayı öğrencinin heyecanlı bekleyişi MEB tarafından gelecek sonuç açıklaması ile sona erecek. Lise tercih sonuçları açıklandıktan hemen sonra LGS 2. tercihler ile ilgili araştırmalar da başlayacak. Peki, 2022 LGS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor, ek tercih var mı? İşte detaylar...