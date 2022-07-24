LGS 2. tercihler ne zaman? MEB ile LGS ikinci tercihler hangi tarihte yapılacak?

2022 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları önceki günlerde açıklanmıştı. Tercih süreci ve yerleştirme sonuçları ardından boş kalan kontenjanlar için 2. tercihler alınmaya başlanacak. Bu bilgiler ışığıyla ikinci tercihlerin başlayacağı tarih merak edilerek "LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

MEB ile LGS 2. tercih başlama tarihi ve tüm bilgiler şöyle;