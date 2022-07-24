LGS 2. tercihler ne zaman? MEB ile LGS ikinci tercihler hangi tarihte yapılacak?

2022 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları önceki günlerde açıklanmıştı. Tercih süreci ve yerleştirme sonuçları ardından boş kalan kontenjanlar için 2. tercihler alınmaya başlanacak. Bu bilgiler ışığıyla ikinci tercihlerin başlayacağı tarih merak edilerek "LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MEB ile LGS 2. tercih başlama tarihi ve tüm bilgiler şöyle;
LGS 2022 tercih sürecine ilişkin henüz takvim yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da sona eren tercih başvuruları, 10 Ağustos'ta açıklanmıştı. Yerleştirme sonuçlarının ardından hemen ek tercih süreci başlamıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu tercih sürecine ilişkin takvimi yayımlanmasıyla tüm detaylar belli olacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.
Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
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