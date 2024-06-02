LGS 2024 soru çözümleri Sabah'ta! Uzman öğretmenler soruları cevaplıyor (CANLI)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS-2024) bugün düzenleniyor. Sınav tamamlandığında LGS soruları ve cevapları bu yıl da uzman öğretmenlerin çözümüyle Sabah YouTube kanalında canlı yayınlanacak. 2024 LGS soru çözümleri ile soruların doğru cevapları burada olacak.

LGS SORU DAĞILIMI

2 oturumda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda soru dağılımı şu şekilde;

1. OTURUM

Türkçe: 20 Soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 Soru

Yabancı Dil: 10 Soru

2. OTURUM

Matematik: 20 Soru

Fen Bilimleri: 20 Soru

LGS SORULARI VE CEVAPLARI SABAH.COM.TR'DE, SORU ÇÖZÜMLERİ SABAH YOUTUBE'DA!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) sınav soruları ve cevap anahtarı sonuçlar öncesi adayların erişimine sunuluyor. MEB tarafından hazırlanan kitapçıklar sınav sonrası sabah.com.tr'de olacak.

LGS soruları ve cevapları üzerinden adaylar puan hesaplama işlemlerini gerçekleştirerek sınavda yaptıkları net sayılarını kendi hesapları ile belirleyebilecek.

Uzman öğretmenlerin anlatımıyla soru çözümleri ise Sabah YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Sınav sonrası yayımlanacak LGS cevap anahtarı ile kendi cevaplarını kontrol edecek adaylar daha sonra puan hesaplama için formüllere yönelecek.

Kılavuzda açıklandığı üzere öğrencinin ham puanı, yöneltilen test özelinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Katsayılara göre değerlendirilecek testlerden elde edilecek LGS puanı ile liselere tercih işlemi gerçekleştirilecek.

SINAV SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA!

LGS soruları ve cevap anahtarı üzerinden tahmini sonuçlarına ulaşacak adaylar; MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre kesin sınav sonuçlarına 28 Haziran 2024 tarihinde erişecek.

Sonuçlar, https://www.meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak ve öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.