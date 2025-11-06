Haberler Yaşam Haberleri LGS 2026 NE ZAMAN? MEB duyurdu! İşte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi
Sekizinci sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte, milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek LGS 2026 tarihini resmen ilan etti. Peki, LGS ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye genelinde liselere öğrenci yerleştirmek amacıyla her yıl merkezi olarak uygulanıyor. Öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığını alacağı bu sınavın tarihi, eğitim sürecinin en kritik bilgisini oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS sınav tarihini açıkladı!

LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

2025-2026 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle:

"2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak."

2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav tarihini açıklayan MEB duyurusunda başvuru tarihleri yer almadı. Yapılacak planlama doğrultusunda 2026 yılı içinde LGS sınavı kapsamında alınacak başvuruların tarihi bekleniyor.

