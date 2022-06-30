Haberler Yaşam Haberleri LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2022: LGS'ye girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 01:40

LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2022: LGS'ye girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl olacak?

LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2022: LGS’ye girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl olacak?

LGS'ye girmeden liseye gitmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, LGS'ye girmeden liseye gidilir mi, liselere sınavsız adrese dayalı yerleştirme nasıl olacak, kriterleri nelerdir? sorularına bugün yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda uyguladığı düzenlemeye göre, öğrenciler adrese dayalı lise tercih de yapabiliyor. Bu liselerde sınav puanı gerekmiyor ve sınavsız alan liselere adrese dayalı kayıt söz konusu oluyor. İşte LGS sınavına girmeyen adayların eğitimine devamını sağlayan adrese dayalı yerleştirmenin detayları...

1 milyonun üzerinde öğrencinin en iyi liselere girmek için yarıştığı sınavın ardından, LGS sınavına girmeyen adayların liselere yerleşmesini sağlayan adrese dayalı yerleştirme kriterleri de gündeme geldi. LGS'ye katılmayıp eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler ve ebeveynleri, LGS'ye girmeden liseye gidilir mi, hangi okullar sınavsız alıyor gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte sınavsız adrese dayalı yerleştirme kriterleri ve merak edilen o detaylar...

Adrese dayalı okul sorgulama 2020: Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır?

LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Adrese dayalı okul sorgulama 2020: Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır?

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.


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LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

Öncelikle ikamet edilen bölgede hangi okulların sınavsız öğrenci aldığının tespit edilmesi gerekiyor. Daha sonra "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden istenen okullara tercihte bulunulur. Tercih esnasında en fazla 10 okul tercih edilebilir.

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LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2022: LGS'ye girmeden liseye gidilir mi, adrese dayalı yerleştirme nasıl olacak?
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