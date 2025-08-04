LGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR? LGS ilk tercihte yerleşenler ikinci tercih yapabilir mi?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 tercih sonuçları bugün açıklandı ve öğrenciler yerleştikleri okulları e-Okul üzerinden öğrenmeye başladı. Sonuçların ardından yerleşemeyen adaylar ile farklı bir okula geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ek tercih dönemine ilişkin detayları merak ediyor. Özellikle "Liseye yerleşen biri yeniden tercih yapabilir mi?" sorusu gündemde. Peki, LGS'de ek tercih hakkı kimlere tanınıyor ve ikinci tercih sürecinde nelere dikkat edilmeli?
Bir okula yerleşemeyen öğrencilerin yanı sıra yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.