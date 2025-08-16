LGS KOMİSYON YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025-2026: 2025 LGS nakil komisyon başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

LGS 2. nakil sonuçları ilan edildi. Birinci nakil sürecinde tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanmıştı. İkinci nakil süreci de aynı tarihlerde başladı ve sonuçlar bugün öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, 2. nakil sürecinde yerleşemeyen öğrenciler için bir sonraki adım ne olacak? LGS komisyon yerleştirmesi ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…
LGS'de Yerleşemeyen Öğrenciler Ne Yapacak?
İkinci nakil tercihleri 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar bugün açıklandı.
2. nakil sonuçlarına göre de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç önümüzdeki dönemde devam edecek.
LGS Komisyon Yerleştirmesi Ne Zaman Yapılacak?
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için, boş kalan kontenjanlara yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları tarafından alınacak.
Öte yandan, okullarda yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler için başvurular 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve yatılılık yerleştirme sonuçları 5 Eylül tarihinde ilan edilecek.