LGS KOMİSYON YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025-2026: 2025 LGS nakil komisyon başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

LGS Komisyon Yerleştirmesi Ne Zaman Yapılacak?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için, boş kalan kontenjanlara yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları tarafından alınacak.

Öte yandan, okullarda yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler için başvurular 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve yatılılık yerleştirme sonuçları 5 Eylül tarihinde ilan edilecek.