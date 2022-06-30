Lise taban puanları LGS sınav sonuçlarının erişime açılmasına saatler kala binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Adaylar gerek yüzdelik dilim gerekse okulların kontenjanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada ise "LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. MEB sonuçlar için 30 Haziran tarihini işaret etmişti. Ancak tercihler için tarih vermedi. İşte lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi ve detaylar...
2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.