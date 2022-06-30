Lise taban puanları LGS sınav sonuçlarının erişime açılmasına saatler kala binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Adaylar gerek yüzdelik dilim gerekse okulların kontenjanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada ise "LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. MEB sonuçlar için 30 Haziran tarihini işaret etmişti. Ancak tercihler için tarih vermedi. İşte lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi ve detaylar...