Haberler Yaşam Haberleri LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi: MEB Lise taban puanları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 00:23

LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi: MEB Lise taban puanları ne zaman açıklanacak?

LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi: MEB Lise taban puanları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava ilişkin sonuçların açıklanması beklenirken bir yandan LGS lise taban puanları için heyecan dolu bekleyiş başladı. 8. Sınıf öğrencileri aylarca hazırlandıkları sınavın sonucuna göre belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Şimdiden “LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt arıyor. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek ve Sosyal Bilimler liseleri il il araştırılıyor. İşte 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi ve detaylar...

Lise taban puanları LGS sınav sonuçlarının erişime açılmasına saatler kala binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Adaylar gerek yüzdelik dilim gerekse okulların kontenjanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada ise "LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. MEB sonuçlar için 30 Haziran tarihini işaret etmişti. Ancak tercihler için tarih vermedi. İşte lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi ve detaylar...

LGS TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

2021 YILI LGS TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (MEB)

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi: MEB Lise taban puanları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA