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Giriş Tarihi: 26.7.2022 09:02

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1.nakil sonuçları için tarih belli oldu mu?

LGS tercih sonuçlarını 25 Temmuz 2022 tarihinde açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından nakil süreci başladı. 1.nakil işlemleri için tarih aralığı açıklanırken işlemler tamamlandığında LGS nakil sonuçları ilan edilecek ve 2.nakil süreci başlamış olacak. Binlerce 8.sınıf öğrencisinin gündeminde yer alan LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1.nakil sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte güncel durum.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1.nakil sonuçları için tarih belli oldu mu?

25 Temmuz Pazartesi günü başlayan lise tercih işlemleri Temmuz ayının son haftası sona erecek. 1.nakil işlemlerinin sonuçları ise Ağustos ayında MEB tarafından duyurulacak. Bu kapsamda; binlerce 8.sınıf öğrencisi "LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? İşte LGS 1.nakil sonuçları açıklanma tarihi.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 1 Ağustos'ta açıklanacak.

2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1.nakil sonuçları için tarih belli oldu mu?
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