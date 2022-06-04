Haberler Yaşam Haberleri LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 5 Haziran Pazar günü LGS kaçta başlayacak, kaç saat sürecek, sınav süresi ne kadar?
Giriş Tarihi: 4.6.2022 10:11

LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 5 Haziran Pazar günü LGS kaçta başlayacak, kaç saat sürecek, sınav süresi ne kadar?

LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 5 Haziran Pazar günü LGS kaçta başlayacak, kaç saat sürecek, sınav süresi ne kadar?

LGS için geri sayım son bulurken, sınava katılmaya hazırlanan binlerce öğrenci ve veli son hazırlıklarını tamamlıyor. 5 Haziran Pazar günü düzenlenecek sınava ilişkin “LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?” sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından yanıt arıyor. Lise sınavına katılım sağlayacak on binlerce 8. Sınıf öğrencisi, sınava ilişkin detayları, sınav saati ve süresini merak ediyor. LGS kaçta başlayacak, kaç saat sürecek, sınav süresi ne kadar? İşte merak edilenlerin yanıtı…

LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları sınava girecek adaylar, veliler tarafından araştırılıyor. Ayrıca Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen ve trafik durumunu tespit etmek adına sınav başlangıç-bitiş saatlerini merak edenler de 5 Haziran Pazar günü LGS kaçta başlayacak, kaç saat sürecek diye merak ediyor. İşte, LGS sınav süresi ne kadar, sınav saat kaçta başlıyor ve bitiyor gibi soruların yanıtı!

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Liseye Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) 5 Haziran'da yurt içi ve yurt dışındaki tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar ve velilerin "LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları sınav takvimi ile yanıt buldu. İşte 2022 LGS sınav süresi…

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak.

LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sözel ve sayısal olarak iki ayrı alanda yeterliliği ölçen sınavda alana göre verilen süre farklılık gösteriyor.

Birinci oturum olan sözel alanda 50 soru için 75 dakika; ikinci oturum olan sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre tanınıyor.

Buna göre;

Birinci oturum 75 dakika sürecek. (09:30 – 10:45)

İkinci oturum 80 dakika sürecek. (11:30 – 12:50)

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 5 Haziran Pazar günü LGS kaçta başlayacak, kaç saat sürecek, sınav süresi ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA