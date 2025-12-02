LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI! MEB 2026 LGS örnek soruları ve çözüm videoları nasıl görüntülenir?

2026 LGS kapsamında düzenlenecek merkezi sınava hazırlanacak adaylara yönelik LGS örnek soruları ve çözüm videoları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kitapçık ve çözüm videoları, 8. sınıf kazanımlarını temel alarak oluşturuldu. Sınav formatına uygun hazırlanan sorular, analiz yapma, sonuç çıkarma ve problem çözme gibi önemli becerileri ölçmeyi hedefliyor. İşte, MEB sayısal ve sözel LGS örnek soruları ve çözümleri görüntüleme ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Haziran 2026'da yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan 1. örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını yayımladı.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan içerikler, ilk kez bireysel öğrenme platformu MEBİ üzerinden erişime açıldı.
Öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşabilirler.
Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı. Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.
Hazırlanan soruların ilk kez MEBİ üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkân verecek.
MEBİ'ye mebi.eba.gov.tr adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.
