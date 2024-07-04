LGS şampiyonları İstanbul’da buluştu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak şampiyon olan öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi. Önder İmam Hatipliler Derneği öncülüğündeki programda gençler sınav tecrübelerini ve hedeflerini aktardı, okul stantlarını gezerek tanıtımları izledi.

Türkiye genelinde 992 bin 906 öğrencinin katıldığı LGS sınavının sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde açıklandı. Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre 203 bin 638 öğrenci yerleştirilecek. 43 bin 268 kontenjan ise Anadolu imam hatip liselerine ayrıldı. Tercih süreci devam ederken 500 tam puan alan imam hatip ortaokulu öğrencileri, İstanbul'da Sepetçiler Kasrı'nda bir araya geldi. LGS Şampiyonlar Buluşması adıyla düzenlenen programda açılış ve protokol konuşmalarının ardından gençler mikrofonu alarak duygu ve düşüncelerini aktardı. Öğrenciler en yüksek puanla öğrenci alan 6 Anadolu imam hatip lisesinin standını gezerek bilgi aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.

73 YILLIK GURUR TABLOSU

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, burada gençlerin düzenli, disiplinli, yoğun çalışmasını kutladıklarını fakat 73 yıllık imam hatip serencamına baktıklarında daha büyük bir mutluluk ve gurur tablosu ortaya çıktığını söyledi. Kurulduğu günden beri ülkeye en az maliyetle en yüksek katma değeri oluşturan imam hatip okullarının bugün zirveyi göğüslediğini belirten Ceylan, "İmam hatip hikayesi bugün hamdolsun Anadolu'nun dört bir yanında tuttu. Bundan önce belki başarılı okullarımızı sayarken birkaç tane okulu zikrediyorduk. Fakat şu anda hem YKS hem de LGS de Anadolu'nun 40-50 ilinden şampiyonlar çıkarıyoruz" dedi.

ADALET TESİS EDECEK GENÇLERE İHTİYAÇ VAR

Dünyanın organize kötülükte bir araya geldiği, bütün dünya devletlerinin birleşerek kötülük üzerine ittifak ettiği bir dönemde imam hatipli gençlerin dik duruşu, adalet ve merhametine dünyanın ve insanlığın ihtiyacının olduğunu belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Sizin başarılı olmanız tek başına anlam ifade etmiyor. Dünyayı başarılı insanlar kurtaramayacak. Hakkı ve merhameti kuşanan, adaleti üstün tutan gençler kurtaracak. Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde milyonlarca insan soykırıma tabi tutulurken Milli Eğitim Bakanlığı "2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi, Gazze'de öğrencilerimizin birçoğu şehit olduğundan sona ermiştir" dediğinden beri dünyayı ayağa kaldıracak, hakkı ve adaleti tesis edecek gençlere ihtiyaç olduğunu gördük. Sizin duruşunuz, şecaatiniz, hakkı ve hakkaniyeti ayakta tutuşunuz bugün daha çok önem arz ediyor.

HAYATIMIZI İNŞAA EDECEK TERCİH YAPALIM

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, imam hatipli gençlerin Türkiye'nin 73 yılını inşa ettiğini hatırlatarak, "Buradan dünyaya adaleti yaydı ve son insanlık kalesi olarak inşa ettiyse bunu önümüzdeki dönemde sizler başaracaksınız inşallah" dedi. Tercih döneminde gençlerin bir yol ayrımında olduklarını belirten Ceylan, "Siz ilk bölümün hikayesini yazdınız. Şimdi ikinci bölüme geldiniz. Her tür donanımı sizlere sunmak üzere imam hatip okullarımız sizleri bekliyor. Yapacağınız tercih salt bir lise tercihi olmayacak; hayatınızın ve kimliğinizin kalanını inşa edeceğiniz, adaletli, merhametli ve ümmet olma şuuruyla bir tercih yapacaksınız. Okulların size vereceği kimlik, arkadaş çevresi ve aidiyet duygusuna da dikkat etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

BİREYSEL DEĞİL KİTLESEL BAŞARI SAĞLANDI

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı da imam hatiplerin başarısının tesadüfen ortaya çıkmış bir başarı olmadığını belirterek, "Bu, öğretmenlerimiz, velilerimiz, okul aile birliklerinin destekleriyle ortaya çıkan bir manzara. Bireysel başarıdan ziyade kitlesel bir başarı bu. LGS'de okulların yüzdelik dilimlerine ve YKS'de imam hatiplerin üniversiteye yerleşmelerine baktığımızda biz kitlesel bir başarıyı görüyoruz" dedi. Akademik sınav başarısının imam hatip okullarının başarılarından yalnızca biri olduğunu kaydeden Yapıcı, başarıyı aynı zamanda insan kalitesinde, güzel ahlakta ve insanlıkta aradıklarını söyledi.

İMAM HATİP PROGRAMI ETKİLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul ise imam hatip okullarının bir asrı aşkın bir zaman dilimi içerisinde hem ülkemiz hem de insanlık için hayırlı hizmetler yaptığını aktardı. İmam hatiplerin hem İslami ilimler hem de fen ve sosyal bilimler ayakları üzerinde durduğunu belirten Erkul, "Bu okullar ülkemize özgün eğitim modeli olarak hizmet veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle çift kanatlı bir eğitim modeli yok. Bugün imam hatip okulları tarihi başarılara imza atıyorsa kendine özgü programının etkili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YAZILIMCI OLARAK SELÇUK BAYRAKTAR GİBİ ÜLKEME FAYDALI OLMAK İSTİYORUM

LGS'den tam puan alan öğrencilerden Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ekrem İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Çetinkaya, sınava düzenli ve proğramlı olarak çalışılmasını ve stres yapılmaması gerektiğini belirterek, "Sınavlara düzenli ve çok yorulmadan stres yapmadan proğramlı olarak çalışsınlar. 5 saat çalışmak yerine daha planlı çalışmak ve strese girmeden çalışmak lazım . Rahat bir çalışma proğramı ile hedefimize ulaşabiliriz. Ben proğramlı olarak çalışarak hedefime ulaştım. Amacım iyi bir yazılımcı olmak ve Selçuk Bayraktar gibi ülkeme faydalı bir insan olmak istiyorum" dedi.

EMEK VERDİK BAŞARIYA ULAŞTIK

LGS'de başarılı olan öğrencilerden Esenyurt'ta Güzelyurt Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Azra Aslan ile Taj Al, "sınava çok emek verdiklerini ve karşılığını aldıklarını belirterek, "Çok çalıştık ve emek verdik sonunda başarıya ulaştık. Amacımız iyi bir lisede eğitim görerek topluma faydalı insanlar olmak istiyoruz" dediler.

GENETİK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM

Aksaray'daki İmam Hatip Lisesinde okuyup LGS'de 500 tam puan alarak şampiyon olan Nisa Uysal, "Düzenli bir çalışma proğramı uyguladım ve başarıya ulaştım. Önce inandım sonra yaptım. Genetik mühendisi olmak istiyorum. " dedi.

TECRÜBE PAYLAŞIMI VE TANITIM YAPILDI

LGS sınavına katılan öğrencilerden 352 kişi tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan aldı. İmam hatip okullarından ise 27 öğrenci 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Bu güzel sonuca imza atan gençler Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde ikamet ediyor. Ankara, Bursa, Kütahya, Konya, Nevşehir, Antalya, Mersin, Uşak, Kocaeli, Denizli, İstanbul, Niğde, Aksaray, Kahramanmaraş ve Rize bu şehirler arasında yer alıyor.