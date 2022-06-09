LGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB çalışma takvimi ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacağı belli oldu!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, hem sınava giren öğrenciler hem de ebeveynleri tarafından sıkla sorulmaktadır. MEB duyuruları ile LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusu da belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav sonuçları da yer alıyor. Sınav iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…