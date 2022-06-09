LGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB çalışma takvimi ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacağı belli oldu!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, hem sınava giren öğrenciler hem de ebeveynleri tarafından sıkla sorulmaktadır. MEB duyuruları ile LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusu da belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav sonuçları da yer alıyor. Sınav iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…
LGS sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de açıklanacak. Sınav sonuçları sadece sorgulama üzerinden yapılacak. Elden ya da e posta yoluyla sınav sonuçları belli olmayacak.
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.