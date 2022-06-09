Haberler Yaşam Haberleri LGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB çalışma takvimi ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacağı belli oldu!
Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:21

LGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB çalışma takvimi ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacağı belli oldu!

LGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB çalışma takvimi ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacağı belli oldu!

LGS 2022 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB duyurusu ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde sınav sonuç takvimi de yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sınav yapıldı ve bir milyondan fazla aday sınava girdi. Sorular ve cevap kağıdı yayınlandıktan sonra öğrenciler sınav puanlarını hesaplamaya başladı. Yine de ebeveynler LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, hangi tarihte, hangi güne denk geliyor gibi soruları yöneltmekte. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimi ve duyuruları ile detaylar!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, hem sınava giren öğrenciler hem de ebeveynleri tarafından sıkla sorulmaktadır. MEB duyuruları ile LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusu da belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav sonuçları da yer alıyor. Sınav iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de açıklanacak. Sınav sonuçları sadece sorgulama üzerinden yapılacak. Elden ya da e posta yoluyla sınav sonuçları belli olmayacak.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB çalışma takvimi ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacağı belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA