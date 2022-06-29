LGS sınav sonuçları açıklanıyor! Liselere Geçiş Sistemi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde düzenlenen sınav bilindiği gibi 5 Haziran 2022 Pazar günü düzenlendi. Sınava katılan adaylar şimdi sonuç tarihi olan 30 Haziran'a odaklandı. Gözler MEB ile erişime açılacak LGS sonuç sorgulama ekranında. "LGS sonuçları açıklandı" açıklamasının hemen ardından belirlenen tarihler aralığında ise adaylar tercihlerini gerçekleştirecek.
LGS SONUÇLARI İÇİN YALNIZCA SAATLER KALDI!
LGS sınav sonuçları, MEB takvimine göre yarın erişime açılacak. Ancak bazı dönemlerde sonuçların sürpriz bir şekilde erken açıklanabilme ihtimaline karşı şimdiden gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 09.00'dan önce erişime açılmıştı. Bu yıl da yine beklentiler sabah erken saatlerde sonuç ekranının erişime açılacağı yönünde...
LGS SONUÇ TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM SONA ERDİ!
5 Haziran Pazar günü düzenlenen LGS sınavına bu yıl 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılım göstereceği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmıştı.
PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?
Sınavda ilk oturum 09.30'da, ikincisi 11.30'da yapıldı. Öğrencilere toplamda 155 dakika verildi.
MEB'in puan hesaplama sistemine göre yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavda 3 yanlış 1 doğruyu gördü ve adayların puanları bu kural göz önüne alınarak hesaplandı.
LGS NEDİR?
Bilindiği üzere; Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DUYURACAK!
Türkiye genelinde 5 Haziran'da düzenlenen LGS sınavının geride kalmasıyla adaylar şimdi LGS sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinde açıklanacak...