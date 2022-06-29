LGS sınav sonuçları açıklanıyor! Liselere Geçiş Sistemi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde düzenlenen sınav bilindiği gibi 5 Haziran 2022 Pazar günü düzenlendi. Sınava katılan adaylar şimdi sonuç tarihi olan 30 Haziran'a odaklandı. Gözler MEB ile erişime açılacak LGS sonuç sorgulama ekranında. "LGS sonuçları açıklandı" açıklamasının hemen ardından belirlenen tarihler aralığında ise adaylar tercihlerini gerçekleştirecek.

LGS SONUÇLARI İÇİN YALNIZCA SAATLER KALDI!

LGS sınav sonuçları, MEB takvimine göre yarın erişime açılacak. Ancak bazı dönemlerde sonuçların sürpriz bir şekilde erken açıklanabilme ihtimaline karşı şimdiden gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 09.00'dan önce erişime açılmıştı. Bu yıl da yine beklentiler sabah erken saatlerde sonuç ekranının erişime açılacağı yönünde...