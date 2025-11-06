LGS sınav tarihi belli oldu! 2025-2026 MEB takvimi ile LGS ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye genelinde liselere öğrenci yerleştirmek amacıyla her yıl merkezi olarak uygulanıyor. Öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığını alacağı bu sınavın tarihi, eğitim sürecinin en kritik bilgisini oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS sınav tarihini açıkladı!