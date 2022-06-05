LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum süresi gibi detaylar bugün binlerce öğrenci ve velisinin gündemindeki yerini aldı. 1 milyondan fazla 8. Sınıf öğrencisi kendi düzeylerinde bir lisede eğitim alabilmek üzere 5 Haziran bugünkü lise sınavına katılım sağlayacak. Öte yandan sabah saatleriyle birlikte "2022 LGS sınavı ne zaman, 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İki oturumdan gerçekleşecek olan bu sınav yurt genelinde eş zamanlı olarak 9.30'da başlayacak. Sözel ve sayısal olmak üzere ikiye bölünecek. Peki, 2022 LGS sınavı ne zaman, 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar...
SON DAKİKA | 2022 LGS SINAVI 1. OTURUM VE 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler günlerdir nefesini tutmuş şekilde 5 Haziran bugünü bekliyordu. Toplamda 90 sorudan oluşacak olan LGS sınavında ilk ve ikinci oturumda toplamda 155 dakikalık süre tanınacak. Minikler iyi bir lisede eğitim görebilmek üzere zor bir aşamadan geçecek ve ter dökecek.
LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak.
Buna göre;
Birinci oturum 75 dakika sürecek. (09:30 – 10:45)
İkinci oturum 80 dakika sürecek. (11:30 – 12:50)
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.