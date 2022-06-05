LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum süresi gibi detaylar bugün binlerce öğrenci ve velisinin gündemindeki yerini aldı. 1 milyondan fazla 8. Sınıf öğrencisi kendi düzeylerinde bir lisede eğitim alabilmek üzere 5 Haziran bugünkü lise sınavına katılım sağlayacak. Öte yandan sabah saatleriyle birlikte "2022 LGS sınavı ne zaman, 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İki oturumdan gerçekleşecek olan bu sınav yurt genelinde eş zamanlı olarak 9.30'da başlayacak. Sözel ve sayısal olmak üzere ikiye bölünecek. Peki, 2022 LGS sınavı ne zaman, 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | 2022 LGS SINAVI 1. OTURUM VE 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler günlerdir nefesini tutmuş şekilde 5 Haziran bugünü bekliyordu. Toplamda 90 sorudan oluşacak olan LGS sınavında ilk ve ikinci oturumda toplamda 155 dakikalık süre tanınacak. Minikler iyi bir lisede eğitim görebilmek üzere zor bir aşamadan geçecek ve ter dökecek.