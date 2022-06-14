Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen merkezi sınav sonrası adaylar LGS sonuçları 2022 açıklanma tarihini öğrenmek istiyor. 1 milyonun üzerinde 8.sınıf öğrencisinin ter döktüğü sayısal ve sözel testlerin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da yayımlanmıştı. Şimdi adayların gündeminde LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki; LGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları için MEB tarihi duyurdu.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.