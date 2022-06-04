5 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) son 2 gün! Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınava günler kala sorular ve cevaplar da merakla bekleniyor. Ülke genelinde 8. Sınıftan liseye geçiş yapacak öğrencilerin katılacağı bu sınavla ilgili olarak en çok aranan soru ise "LGS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve yayınlanacak?" oluyor. Eğer siz de sınavdaki sorulara anında ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Çünkü 2022 LGS sınavı soruları ve cevapları bu sene de SABAH'ta olacak...
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
5 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 2 gün kaldı. Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak.
Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor. Sınav, 5 Haziran'da 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.
UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ UYARILAR
Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ise sınav esnasında soruları çözerken öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı:
Anlamını bilmediğiniz sözcükleri cümlenin gelişine dikkat ederek bulmaya çalışınız.
Soruları en az iki defa verilenle isteneni ayırt ederek okuyunuz.
Paragraf sorularında önce soruyu okuyarak paragrafta ne arayacağınızı bilirsiniz.
Türkçe testindeki paragraf sorularına kendi görüşünüze göre değil, yazarın görüşüne göre cevap veriniz. (En çok bu tür sorularda hata yapılıyor.)
Matematikte işlemi bitirdiğinizde sağlamasını yapınız.
İşlem yapmanız gereken soruları zihninizden çözmeyiniz, her işlem basamağını yazarak yürütünüz.
Takıldığınız sorularda, soru ile ilgili konuyu öğretmenlerinizin nelere dikkat çekerek anlattığını düşününüz.