LGS tercih robotu ile yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar lise tercihleri için sıralama yapmaya başladı. Yerel ve Merkezi olmak üzere iki farklı şekilde yerleştirme yapılacağı bilinirken gerek öğrenci gerekse velileri detayları merak ediyor. Bu noktada "LGS tercih kılavuzu ve robotu ile tercihler nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli?" soruları yanıt aramaya başladı. Tercihler kılavuza göre 4 – 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleşecek. Başvurular, taban puan ve kontenjanlar göz önüne alınarak gerçekleşecek. İşte 2022 LGS tercih robotu ve kılavuzu ve tercihlere dair tüm detaylar...

LGS TERCİH ROBOTU 2022

Bugün sabah saatlerinde sonuçların erişime açılmasının ardından MEB LGS tercih kılavuzunu da erişime açtı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İLE TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

MEB'in resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; ilk defa 2019'da oluşturulan ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan yüzdelik dilimlerine göre LGS tercih robotu da güncellendi.