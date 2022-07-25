LGS tercih sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi ise gözünü LGS lise tercih sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. MEB, liselere geçiş sistemi kapsamında yaptığı açıklamada sonuçların bugün erişime açılacağını bildirmişti. Hal böyle olunca milyonlar adeta sabah saatlerinden itibaren geri sayıma geçti. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.
Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.
LGS TERCİH SONUÇLARI MEB İLE YAYINDA OLACAK!
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
Kılavuza göre; 4 Temmuz'da başlayan 2022 LGS lise tercih işlemleri, 20 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.
LGS TERCİHLERİ SONA ERDİ!
Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar yerel yerleştirme tercihlerinin tamamını aynı okul türünden yapamayacak.
Merkezi yerleştirmede adaylar puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerinde olan bir okula yerleştirilecekler. Bu nedenle önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimlere göre tercih yapan adayların yerleşme şansı daha yüksek olacak.
Sistemde değerlendirme puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Eğer aday 10 tercihin hiçbirinde kontenjanlardan birine tutunamadıysa yani kendinden daha yüksek puanlı adaylar bu okulları tercih ettiyse o zaman bu öğrenci merkezi yerleştirme ile yerleşmemiş olacak ve bu sefer sistem öğrenciyi yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleştirmeye çalışacak.