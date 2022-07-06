Haberler Yaşam Haberleri LGS tercih sonuçları için MEB tarih verdi! 2022 lise LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 6.7.2022 15:33

LGS tercih sonuçları için MEB tarih verdi! 2022 lise LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi

LGS tercih sonuçları için MEB tarih verdi! 2022 lise LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sonuç tarihini açıklamıştı. Liselere Geçiş Sistemindeki tercihlerin 20 Temmuz tarihinde sona ereceği bilinirken yerleştirmelerin Temmuz sonunda belirlenen tarihlerde erişime açılacağı bildirildi. Buna göre; "2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte MEB 2022 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 20 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan tercihlerle beraber milyonlarca aday ve veli 2022 LGS tercih sonuçları için bekleyişe geçecek. Bilindiği üzere tercihlerin ardından açıkta kalan adaylar ve boş kontenjanlar duyurulacak ve iki dönemli lise nakilleri başlayacak. Hal böyleyken "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt arıyor. Bu kapsamda MEB duyurduğu takvimle merak edilen bu tarihi de adaylara duyurmuştu. Peki, 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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LGS tercih sonuçları için MEB tarih verdi! 2022 lise LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi
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